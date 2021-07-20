Песков назвал развитие гиперзвукового оружия ответом на шаги США и НАТО

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия стала развивать гиперзвуковое оружие, чтобы обезопасить себя от шагов США и НАТО, которые наносили ущерб стратегической безопасности, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его спросили, зачем Россия начала развивать этот вид вооружений.

"Мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности. Кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету", - сказал он журналистам.

Представитель Кремля уточнил, что имеет в виду шаги по созданию позиционных районов ПРО, развертыванию систем для запуска антиракет в Румынии и других странах в непосредственной близости к российским границам и установки, которые способны быть средствами запуска ударных ракет.

"Все это шло на слом существующего паритета. Это требовало принятия мер, которые были способны обезопасить Россию на фоне этих действий и которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета, что и было сделано", - сказал Песков.

19 июля Минобороны сообщило об очередном успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

После этого представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в ведомстве считают, что такого рода вооружение может оказывать дестабилизирующее воздействие. На это российское посольство в Вашингтоне ему ответилоhttps://www.interfax.ru/world/778718, что "потенциальное развертывание любых американских гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим".