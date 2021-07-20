Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:33Заразились
на 20.07В России 6 006 536+23 770В мире 190 915 813+497 608

Песков назвал развитие гиперзвукового оружия ответом на шаги США и НАТО

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия стала развивать гиперзвуковое оружие, чтобы обезопасить себя от шагов США и НАТО, которые наносили ущерб стратегической безопасности, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его спросили, зачем Россия начала развивать этот вид вооружений.

"Мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности. Кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету", - сказал он журналистам.

Представитель Кремля уточнил, что имеет в виду шаги по созданию позиционных районов ПРО, развертыванию систем для запуска антиракет в Румынии и других странах в непосредственной близости к российским границам и установки, которые способны быть средствами запуска ударных ракет.

"Все это шло на слом существующего паритета. Это требовало принятия мер, которые были способны обезопасить Россию на фоне этих действий и которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета, что и было сделано", - сказал Песков.

19 июля Минобороны сообщило об очередном успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

После этого представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в ведомстве считают, что такого рода вооружение может оказывать дестабилизирующее воздействие. На это российское посольство в Вашингтоне ему ответилоhttps://www.interfax.ru/world/778718, что "потенциальное развертывание любых американских гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим".

Кремль Дмитрий Песков Минобороны Циркон США Европа

Новости

Еще двое участников Pussy Riot покинули РФ

Еще двое участников Pussy Riot покинули РФ
Пандемия коронавируса

ЕР предложила партиям подписать соглашение о безопасных выборах

Первая группа рабочих осуждена за беспорядки на Амурском ГПЗ

Хинштейн сообщил о задержании руководства ГИБДД по Ставрополью

Хинштейн сообщил о задержании руководства ГИБДД по Ставрополью
Пандемия коронавируса

В Туве медиков, пенсионеров и студентов обязали привиться от COVID

В Туве медиков, пенсионеров и студентов обязали привиться от COVID

КС запретил досматривать адвокатов в СИЗО без протокола

В России за сутки выявили еще 23 770 случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 23 770 случаев COVID-19

Пять стран заинтересовались покупкой российского истребителя Су-57

Пять стран заинтересовались покупкой российского истребителя Су-57

Военные РФ успешно испытали новую систему ПВО С-500 "Прометей"

Бывший главврач Морозовской больницы будет управлять курортами "Газпрома" в Сочи

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');