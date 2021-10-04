Минобороны сообщило о новом испытательном пуске подлодкой ракеты "Циркон"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российская атомная подводная лодка "Северодвинск" выполнила новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", на этот раз - из подводного положения, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера "Северодвинск" впервые из подводного положения, с глубины 40 метров, в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

"По данным объективного контроля, полет ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам", - сказали военные. Они также отметили, что пуск был выполнен успешно.

Первый пуск ракеты "Циркон" с подлодки

Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки "Северодвинск" из надводного положения.

До этого пуски "Циркона" осуществлялись с надводного корабля - фрегата Северного флота РФ "Адмирал Горшков". Пуски новой ракеты, в частности, были в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

"Северодвинск", которая выполнила испытательные пуски "Циркона", - многоцелевая атомная подлодка четвертого поколения. Принята в состав Военно-морского флота России в 2014 году.

"Это серьезное событие для Военно-морского флота России. Скоростные характеристики ракеты не подлежат сомнению. Защиты от "Циркона" ни у кого нет", - прокомментировал новые испытания бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

"В ближайшей перспективе "Цирконами" будут оснащаться и подводные лодки - это усилит возможности нашего Военно-морского флота по борьбе, в том числе, с авианосными группировками", - сказал Кравченко "Интерфаксу" в понедельник.

Между тем бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедов заявил "Интерфаксу" в понедельник, что предстоят новые испытания "Циркона" прежде, чем этой новой ракетой начнут оснащать подлодки.

"Это умные ракеты. Система испытаний таких ракет сложная. Одиночные пуски - это только начало. Предстоит провести залповую стрельбу. Предстоят еще серьезные испытания", - сказал Комоедов, который в 1997-1998 годах был первым заместителем командующего Северным флотом РФ.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ морской ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

24 августа на форуме "Армия-2021" Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку новых гиперзвуковых морских ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звук).

В декабре 2019 года президент сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

"Очень важное оружие"

17 декабря 2020 года Путин сказал на пресс-конференции, что работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" практически завершены.

"Циркон" у нас появляется, очень важное оружие. Она (ракета - ИФ) может быть размещена на носителях как стационарных, так и кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах, посчитайте дальность и скорость - и все станет ясно. Влияет ли это как-то на ситуацию? Конечно, влияет и меняет", - сказал тогда президент РФ.

Россия ушла далеко вперед в области создания гиперзвукового оружия и оружия на новых физических принципах, заявил 17 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы долгие годы старались быть вровень или догонять ведущие оружейные разработки западных стран. И впервые за все это время вырвались вперёд. В области создания гиперзвукового оружия", - сказал тогда Борисов.

Северный флот, который обеспечивает испытания ракет "Циркон" - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России. Северный флот с 1 января 2021 года получил статус военного округа.