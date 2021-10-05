Российские биржевые индексы открыли торги ростом на 0,6%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на открытии торгов вторника сохранил позитивный настрой на фоне дорожающей нефти (Brent торгуется выше $81 за баррель) и новых рекордов цен на газ (цена в Европе поднялась в район $1250 за тысячу кубометров).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,6%, до 4136,27 пункта, обновив исторический максимум. Индекс РТС вырос также на 0,6%, до 1796,09 пункта. Динамика цен blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 2,4%.

Доллар подорожал на 4 копейки, до 72,55 рубля.

Подорожали акции "Интер РАО" (+2,4%), "Газпрома" (+2,3%, до 379,7 рубля - новый максимум), ВТБ (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы").

Цена ноябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром во вторник достигала 104 евро за МВт.ч, или $1247 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Подешевели расписки Ozon (-1%), акции "Яндекса" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), Polymetal (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, утром российские фондовые индексы пытаются продолжить рост в связи с сохранением восходящего тренда по нефти и газу, но все же остальные секторы могут оставаться под понижательным давлением из-за продаж за рубежом. В ближайшие дни динамика российского рынка, вероятно, по-прежнему будет определяться главным образом ценами на энергоносители, ралли которых рано или поздно приостановится, в то время как на зарубежных фондовых площадках уже наблюдаются сложности с поисками новых драйверов роста.

Тем не менее, постепенный характер повышения позволяет рынку акций оставаться вне зон краткосрочной перекупленности, в связи с чем нельзя исключать новых попыток роста индексов МосБиржи и РТС в район 4150 и 1800 пунктов соответственно. Дальнейшее ухудшение настроений на мировых площадках в то же время может привести к некоторой коррекции. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 4050-4150 пунктов.

В США в понедельник индексы акций снизились на 0,9-2,1%, подешевели акции крупных технологических компаний. Давление на рынок оказали опасения по поводу дальнейшей политики крупнейших центробанков и состояния мировой экономики, пишет MarketWatch.

В центре внимания также остаются финансовые проблемы китайского застройщика China Evergrande. Трейдеры опасаются, что невозможность компании выплатить долги ударит по китайской экономике.

Позитивным фактором стала новость, что фармацевтическая компания Merck разработала препарат от коронавируса COVID-19, способный облегчать течение болезни. Потенциально это может снизить число госпитализаций и смертей от заболевания.

Во вторник в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%; биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос в пределах 0,1%).

Трейдеры на глобальных рынках все больше обеспокоены ускорением темпов инфляции на фоне скачка цен на энергоресурсы, в частности, на нефть, газ и уголь, и возникающими проблемами в цепочках поставок, которые приводят к еще большему увеличению стоимости транспортировки и, как следствие, росту конечной цены, пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке во вторник цены сохраняют позитивный импульс после скачка более чем на 2% накануне на решении государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,2%, до $81,42 за баррель (+2,5% накануне), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 0,04%, до $77,65 за баррель (+2,3% в понедельник).

В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тысяч баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь.

По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тысяч баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на несколько более дешевую нефть.