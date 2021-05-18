Трутнев предложил рассмотреть досрочную отставку мэра Владивостока

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев считает, что мэр Владивостока Олег Гуменюк из-за неудовлетворительной работы должен досрочно покинуть пост.

"Я думаю, он разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его (мэра Владивостока Гуменюка - ИФ) написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффектностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему", - сказал Трутнев во вторник в ходе беседы с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, который раскритиковал работу главы города.

Кожемяко в ходе беседы с полпредом заявил, что жители недовольны работой главы города.

"Работа мэра на сегодня не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть", - сказал Кожемяко, добавив, что качественных изменений в облике города не произошло, несмотря на то, что Владивостоку выделяются значительные средства, в том числе по линии Единой дальневосточной субсидии.

Олег Гуменюк 28 марта 2019 года был избран главой Владивостока сроком на пять лет.