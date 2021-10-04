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Следственные действия проводятся в отношении экс-мэра Владивостока Гуменюка

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Следователи в понедельник работают с бывшим главой Владивостока Олегом Гуменюком, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Гуменюк находится в следственном управлении, с ним проводятся следственные действия", - сказал источник, добавив, что на данный момент экс-мэр не задержан.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что в конце мая в доме Гуменюка прошли обыски. Тогда информированный источник сообщил "Интерфаксу", что они связаны с расследованием о махинациях на городских кладбищах.

Дума Владивостока 27 мая досрочно прекратила полномочия мэра города Гуменюка, подавшего заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко. После заявления об отставке Гуменюка и.о. главы города был назначен Константин Шестаков, ранее занимавший должность зампреда правительства Приморья.

Владивосток Олег Гуменюк

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