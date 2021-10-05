ЦБ обязал кредиторов разрешить должникам оспаривать кредитную историю онлайн

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Кредитные и микрофинансовые организации, кредитные кооперативы, операторы инвестиционных платформ и лизинговые компании с 1 января 2022 года должны давать заемщикам возможность оспаривать информацию из кредитной истории в электронной форме, говорится в информационном письме Банка России.

Регулятор также решил, что с 1 января 2022 года заемщик должен получить право обратиться непосредственно к организации, формирующей его кредитную историю, для оспаривания информации из этого документа.