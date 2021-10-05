Глава "Газпром межрегионгаза" счел, что грядущая зима будет холодной

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сергей Густов, глава "Газпром межрегионгаза", который отвечает за внутренний рынок РФ, ожидает предстоящую зиму 2021/22 годов холодной и снежной. Своим прогнозом он поделился с журналистами в кулуарах Петербургского международного газового форума.

Неделю назад Росгидромет выпустил прогноз погоды на зиму 2021/22 года: на большей части России ожидается погода в пределах нормы, а на севере Урала, Сибири, Якутии - теплее средних значений.

"Я считаю, что зима будет холодной, потому что много рябины на деревьях", - сказал Густов.

"Поскольку летом было очень тепло, то значит зимой будет очень холодно. Это мое такое экспертное заключение. Считаю, что зима будет холодная, будет снежная", - поделился он ожиданиями.

"Знаю точно, что внутренний рынок газа в приоритете у "Газпрома", и все покупатели в Российской Федерации будут обеспечены природным газом", - заверил газовик.

"Знаю, что в части технологий, в общем по части объектов добычи и объемов хранения в ПХГ страна готова к отопительному сезону", - сказал глава "Газпром межрегионгаза".

"У нас даже сейчас очень серьезные переборы в стране - 140-150 млн кубометров в сутки. Это очень большие цифры. Мы спокойно с удовольствием обеспечиваем растущее потребление в Российской Федерации. На объектах теплоэнергетики, электроэнергетики; промышленность начала потреблять газа больше, что говорит о том, что она жива и развивается. Мы даже к 2019 году по некоторым отраслям идем с хорошим превышением - агрохимия, металлургия", - добавил он.