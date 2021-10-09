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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: суббота, 9 октября

Новые жертвы суррогата в Оренбуржье, блэкаут в Ливане и проект отраслевой системы оплаты труда медработников

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Оренбуржье арестовали четверых фигурантов дела об отравлении суррогатом. Число жертв отравления контрафактным алкоголем выросло до 30, пострадали более 50 человек. В части обнаруженной на складах и в магазинах региона продукции найдены следы метанола.

- Ливан оказался полностью обесточен. Из-за нехватки топлива прекратили работу две крупнейшие электростанции страны. Отключение электроэнергии может продлиться несколько дней.

- Суточный COVID-прирост в России приблизился к максимуму за всю пандемию и составил 29 362. Скончались за сутки рекордные 968 человек. В Москве впервые с 9 июля выявили более 6 тыс. случаев.

- Пилотный проект отраслевой системы оплаты труда врачей стартует в 7 регионах в декабре. Он предполагает формирование оклада из расчетной величины в 13 617 руб. с помощью коэффициентов сложности выполняемой работы и региональной экономической дифференциации.

- Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко. В связи с приостановкой прямого авиасообщения рейсами "Аэрофлота" и "S7" могут воспользоваться россияне и марокканцы, обучающиеся в российских вузах.

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