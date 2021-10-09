Число жертв отравления суррогатом в Оренбуржье выросло до 30

Сотрудник следственного комитета РФ на складе предполагаемого суррогата в Орске Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Еще один человек скончался в результате отравления суррогатной алкогольной продукцией в Оренбургской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве. Таким образом всего на данный момент умерли уже 30 человек.

О массовом отравлении стало известно 7 октября, всего отравились более 50 человек. Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования задержаны девять человек, четверо фигурантов уже арестованы.

Минздрав Оренбургской области написал в своём инстаграме, что готовы результаты лабораторных исследований 17 погибших В сообщении говорится, что "у подавляющего большинства обнаружен метанол в крови в смертельных дозах-от 1,36 до 4,13 г/л".

В Орске предупредят алкозависимых

На сайте администрации Орска сообщается, что отравления контрафактным алкоголем выявлены во всех районах города.

"В целях недопущения новых жертв в восьми орских селах продолжается подворовой обход. За сутки сотрудники районных администраций посетили около тысячи домовладений. На особом контроле асоциальные семьи, где есть несовершеннолетние дети", - говорится в сообщении.

Медперсонал психиатрической больницы обзванивает порядка тысячи пациентов, которые стоят на учете из-за злоупотребления горячительными напитками.

По данным властей, во всех поселковых магазинах расклеены объявления-предупреждения о случаях отравлениях. Управляющие компании размещают аналогичные листовки на подъездах и в лифтах.

В средне-специальных учебных заведениях проведены беседы со студентами, предупреждение об опасности отравления суррогатом разосланы в более чем 1,3 тыс. групповых родительских чатов.

Волонтеры и дружинники совместно с полицией проверяют точки реализации алкоголя.