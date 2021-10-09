В Оренбуржье арестовали еще трех фигурантов дела об отравлении алкоголем

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Орска (Оренбургская область) взял под стражу еще двоих обвиняемых по уголовному делу о массовом отравлении контрафактным алкоголем, сообщил "Интерфаксу" представитель суда в субботу.

Ранее сообщалось об аресте первого обвиняемого.

Позже стало известно, что Домбаровский районный суд Оренбургской области арестовал четвертого фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем. Как сообщила пресс-служба суда, подозреваемую взяли под стражу на срок два месяца, до 7 декабря. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбуржья. Всего, по последним данным, отравились 54 человека, 26 из них скончались. Все пострадавшие и погибшие - жители восточного Оренбуржья. Поддельную алкогольную продукцию они приобрели в городе Орске.

Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц), ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере).

По подозрению в совершении преступления задержаны шесть человек.