Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава Татарстана сообщил о докладе пилотов L-410 перед падением об отказе двигателя

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пилоты самолета L-410, потерпевшего крушение в Татарстане, еще в воздухе сообщили об отказе одного из двигателей, заявил в воскресенье президент республики Рустам Минниханов.

"На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал и попросили вынужденную посадку", - сказал он.

В РоссииВ Татарстане объявили 11 октября днем траура по погибшим в авиакатастрофеЧитать подробнее

По информации Минниханова, самолет поднялся в воздух в 9:05. "Полет, как мы видим, длился недолго. Они уходили, так как впереди были населенные пункты - уходили влево, шли на посадку. Но, видимо, высота не позволила. На этом месте, где мы стоим (на месте падения самолета - ИФ), стоял автомобиль "Газель", крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся", - сообщил глава республики.

По его словам, среди погибших есть жители Татарстана и других регионов.

Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета L-410, на борту которого находились парашютисты, погибли 16 человек, шесть пострадали и были госпитализированы.

Татарстан L-410

Новости по теме

Новости

Источник сообщил о гибели двух человек в ДТП с машиной Ксении Собчак

Арестован шестой фигурант дела о массовом отравлении суррогатом в Оренбуржье

В крушении самолета в Татарстане погибли 16 человек из 22 находившихся на борту

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 32

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 28,6 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 28,6 тыс. новых случаев COVID-19

Семь человек выжили при крушении самолета в Татарстане

Семь человек выжили при крушении самолета в Татарстане

Самолет L-410 с парашютистами потерпел крушение в Татарстане

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 октября

Что произошло за день: суббота, 9 октября

Двое пьяных петербуржцев пытались проникнуть на крейсер "Аврора"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });