Глава Татарстана сообщил о докладе пилотов L-410 перед падением об отказе двигателя

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пилоты самолета L-410, потерпевшего крушение в Татарстане, еще в воздухе сообщили об отказе одного из двигателей, заявил в воскресенье президент республики Рустам Минниханов.

"На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал и попросили вынужденную посадку", - сказал он.

По информации Минниханова, самолет поднялся в воздух в 9:05. "Полет, как мы видим, длился недолго. Они уходили, так как впереди были населенные пункты - уходили влево, шли на посадку. Но, видимо, высота не позволила. На этом месте, где мы стоим (на месте падения самолета - ИФ), стоял автомобиль "Газель", крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся", - сообщил глава республики.

По его словам, среди погибших есть жители Татарстана и других регионов.

Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета L-410, на борту которого находились парашютисты, погибли 16 человек, шесть пострадали и были госпитализированы.