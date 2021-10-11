Татарстан выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при крушении L-410

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство Татарстана приняло постановление об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета L-410 в Мензелинском районе республики, документ опубликован пресс-службой главы республики в понедельник.

Согласно постановлению, семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, пострадавшие с травмами тяжелой и средней степени получат по 400 тыс. рублей, пострадавшие с легкими травмами - по 100 тыс. рублей.

Муниципальным властям на местах поручено организовать доставку тел погибших в авиакатастрофе до дома и к месту захоронения, в том числе, за пределы Татарстана.

Самолет L-410 с парашютистами местного Мензелинского аэроклуба ДОСААФ потерпел крушение утром 10 октября. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек, в том числе оба пилота, шестеро госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ одного из двигателей самолета.

Глава Мензелинского района республики Айдар Салахов предположил, что в двигатель могла попасть птица.

Между тем дочь погибшего пилота Михаила Беляева Анастасия говорила "Интерфаксу" со слов отца, что у самолета L-410, потерпевшего катастрофу в Татарстане, ранее неоднократно отказывали двигатели.