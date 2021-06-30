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Число жертв крушения самолета на курорте в Кузбассе возросло до пяти

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Скончался еще один пострадавший при крушении самолета L-410 на курорте Танай в Кемеровской области, которое произошло 19 июня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Центра медицины катастроф; таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до пяти человек.

"Вчера вечером скончался еще один пострадавший, резко ухудшилось состояние", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, в настоящее время в больницах находятся шесть человек, в том числе двое - в реанимации

Как сообщалось, 19 июня в Кузбассе потерпел крушение самолет L-410, который принадлежит ДОСААФ. На борту находились 17 парашютистов и 2 члена экипажа. Изначально погибли 4 человека, 15 получили травмы.

Борт выполнял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области. После взлета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате на аэродром. При развороте самолет упал на землю.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Кемеровская область

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