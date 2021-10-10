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Дело по факту авиакатастрофы в Татарстане передали в центральный аппарат СК

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о гибели людей в результате крушения самолета L-410 в Татарстане передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета, сообщила журналистам в воскресенье официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Она отметила, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа с привлечением следователей-криминалистов военного следственного управления СК по Центральному военному округу.

По данным следствия, около 9:00 воскресенья при взлете с аэродрома у города Мензелинска Мензелинского района Татарстана у L-410 возникла нештатная ситуация, в результате чего самолет совершил жесткую посадку.

В момент трагедии на его борту находилось 20 парашютистов и два члена экипажа. Погибли 16 человек, шестеро пострадали.

По факту ЧП расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Власти Татарстана объявили 11 октября днем траура в связи авиакатастрофой.

Татарстан L-410

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