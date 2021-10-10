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В связи с авиакатастрофой в Татарстане возбуждено уголовное дело

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В связи с крушением самолета L-410 в Татарстане завели уголовное дело, сообщили в воскресенье в Следственном комитете (СК).

Как сообщается на сайте ведомства, дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, около 9:00 при взлете с аэродрома у города Мензелинска Мензелинского района республики, "у самолета Л-410 возникла нештатная ситуация в результате чего самолет совершил жесткую посадку".

Отмечается, что в момент трагедии на борту находилось 20 парашютистов и два члена экипажа. По состоянию на 12:00 в результате произошедшего погибли 16 человек. Выжившие находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается вся необходимая помощь, сказали в СК.

В ведомстве сообщили, что к осмотру места происшествия привлечены следователи-криминалисты военного следственного управления СК по Центральному военному округу.

Как отмечается, в настоящее время, в частности, изымается предполетная документация и допрашиваются очевидцы трагедии.

Власти Татарстана объявили 11 октября днем траура в связи авиакатастрофой.

Татарстан L-410

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