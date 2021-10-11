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Пьяного москвича в домашнем халате сняли с рейса в омском аэропорту

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники транспортной полиции задержали в аэропорту Омска москвича, которому было отказано в перелете в связи с алкогольным опьянением, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО в понедельник.

Сигнал о том, что на борт самолета, выполняющего рейс по маршруту Омск-Москва, требуется наряд сотрудников МВД, поступил в линейный отдел полиции от диспетчера аэропорта.

Правонарушителем оказался 28-летний житель столицы, который, ожидая вылета в стерильной зоне аэропорта Омска, в одном из кафе употребил алкоголь, а затем направился на посадку своего рейса, однако ему отказали в перелете из-за того, что он был пьян, говорится в сообщении.

На видеозаписи, размещенной на сайте транспортной полиции, видно, что мужчина находился на борту самолета в белом домашнем халате.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, гражданин находился в состоянии опьянения средней степени. На него составлен административный протокол по ст.20.21 КоАП РФ (появление в (...) транспортном средстве общего пользования в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).

Омск МВД Москва

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