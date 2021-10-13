Поклонская намерена приступить к работе в Кабо-Верде через неделю-две

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала назначение послом РФ в Кабо-Верде долгожданным и намерена уехать туда в ближайшие две недели.

"В ближайшее время (планируется отъезд - ИФ). Думаю, что неделя-две", - сказала Поклонская "Интерфаксу" в среду.

Она считает новую должность почетной и ответственной. "Это долгожданное назначение. Я очень хотела начать новую для себя деятельность, интересную. Дипломатическая работа совершенно другая, это другой океан работы. Для меня это очень почетная миссия, назначение - большая честь и ответственность перед всей страной. Обещаю выполнять свой долг достойно, оправдать оказанное высокое доверие", - отметила собеседник агентства.

При этом Поклонская заявила, что не боится возможных новых санкций из-за ее связи с Крымом. "Считаю, что пора уже закачивать с санкциями и делать все для того, чтобы их не было. Не боюсь, буду работать, есть международные правила", - пояснила она.

Ранее в среду стало известно, что президент Владимир Путин назначил Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кабо-Верде.

Поклонская несколько лет была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны - переходного периода перед присоединением полуострова к России. В 2016 году она стала депутатом Госдумы по списку "Единой России". Сначала планировала баллотироваться в новый созыв, но потом отказалась.

В июне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Поклонская "учит один из иностранных языков" и "демонстрирует желание действительно стать профессионалом во внешней политике".

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.