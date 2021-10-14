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Минздрав попросил врачей-пенсионеров вернуться к работе

Минздрав попросил врачей-пенсионеров вернуться к работе
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Пожилых врачей, которые ранее ушли на изоляцию или даже на пенсию из-за пандемии, Минздрав просит привиться и вернуться к работе, сообщил в профильном комитете Госдумы министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Поскольку были объявлены мероприятия по изоляции, многие лица старшего возраста ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые отошли от медпрактики, предлагаем вернуться", - сказал он.

Минздрав и Роспотребнадзор отмечают рост заболеваемости COVID-19 с сентября, в октябре в большинстве регионов ситуация осложнилась, инфекционные отделения заполняются, власти начинают вводить различные ограничения. По данным министерства, нынешний всплеск заболеваемости отличается "быстрым прирост числа заболевших, а также большим количеством пациентов, у которых развивается фактически молниеносное течение коронавирусной инфекции - буквально в течение двух-трех дней, требующее реанимационной поддержки".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила 12 октября, что фаза распространения коронавирусной инфекции наблюдается в 77 регионах России и заболеваемость растет синхронно с ростом ОРВИ и гриппа.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав коронавирус Госдума Михаил Мурашко

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