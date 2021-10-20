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Путин потребовал не занижать данные о COVID-19

Если в регионе выявляют много случаев заражения, это не значит, что власти плохо работают, заверил он

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Регионы не должны занижать данные по коронавирусу, заявил президент Владимир Путин и назвал подобные действия "опасными и безответственными". Он сказал об этом на совещании с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции.

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"Я обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно. Реальная ситуация все равно видна по статистике госпитализаций, по уровню смертности", - заявил он.

Он заверил чиновников, что если в регионе выявляют много новых заболевших, это совсем не значит, что там плохо работают.

"Это говорит о том, что работа региональных властей, наоборот, по профилактике, по предупреждению распространения болезни организована не на бумаге, а реально и в целом эффективно. Это отражает эффективность работы региональных команд, а не наоборот", - подчеркнул президент.

Пока, по оценке Путина, тестирование идет медленно: люди долго не знают о положительном результате и до его получения могут заражать других, а затем и сами поздно обращаются за медпомощью.

Президент потребовал совершенствовать и расширять тестирование: "Это позволит обеспечить самоизоляцию и самих заразившихся, и людей, которые находились с ними в контакте, тем самым разрывать цепочку распространения вируса".

Ситуацию с коронавирусом в России он охарактеризовал как сложную, отметив значительный рост распространения инфекции во многих регионах и способствующий этому невысокий уровень вакцинации.

"У нас не должно быть такого, что в некоторых европейских странах мы наблюдаем с большим сожалением и тревогой, когда люди не могут попасть в больницу по несколько часов и суток иногда, их даже содержат на аппаратах ИВЛ в каретах скорой помощи. Некоторые не добираются до больниц, мест не хватает. Прошу вас сделать все, чтобы ничего подобного в нашей стране не происходило", - заявил Путин.

Он потребовал от властей регионов адекватных и оперативных мер реагирования на складывающиеся обстоятельства.

"Наша задача максимально защитить жизнь и здоровье граждан, насколько возможно минимизировать последствия опасной инфекции. Для этого сейчас прежде всего важно сбить темпы ее распространения и дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, которая в настоящий момент работает в состоянии высочайшего напряжения", - потребовал президент.

Сограждан он призвал самоизолироваться после контакта с заболевшим COVID-19, "даже если дел невпроворот". Властям регионов в связи с этим он поручил контролировать, как соблюдается карантин в таких случаях, но делать это "деликатно", с уважением к правам граждан.

Минздрав он призвал отслеживать, как контактным лицам выдают больничные листы на время самоизоляции.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова раскритиковала тех, что контактировал с заболевшими, взял после этого больничный, но не самоизолировался.

Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин коронавирус Минздрав Татьяна Голикова

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