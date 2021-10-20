Путин призвал деликатно контролировать самоизоляцию членов семьи больных COVID

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву отслеживать, как идет выдача больничных для родных тех, кто заразился коронавирусом, а региональным властям - контролировать, как проходит самоизоляция.

"Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома, даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят", - сказал он в среду на совещании с членами правительства.

"Я прошу Минздрав постоянно отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах, а власти субъектов федерации прошу контролировать самоизоляцию таких граждан", - продолжил Путин.

При этом он подчеркнул, что такой контроль нужно осуществлять "деликатно, с уважением к людям".