Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала граждан страны воздержаться от поездок в другие регионы, в том числе в период нерабочих дней, чтобы не усложнять ситуацию с коронавирусом.

"Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов", - сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

На этом же совещании вице-премьер обратилась к Путину с предложением ввести в стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно.