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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала граждан страны воздержаться от поездок в другие регионы, в том числе в период нерабочих дней, чтобы не усложнять ситуацию с коронавирусом.

"Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов", - сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

На этом же совещании вице-премьер обратилась к Путину с предложением ввести в стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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