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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Голикова попросила Путина ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни

Голикова попросила Путина ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни
Татьяна Голикова
Фото: Алексей Даничев/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести в стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно.

"Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с предложением о введении на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочих дней", - сказала Голикова на совещании главы государства с членами правительства.

При этом регионам с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией вице-премьер предложила дать право ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, ближайшей субботы. По ее словам, ранее принятых ограничительных мер недостаточно для улучшения ситуации с COVID-19.

Правительство также считает необходимым введение системы QR-кодов о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19, наличии противопоказаний или отрицательном результате ПЦР-теста для допуска на, "в том числе в нерабочие дни, отдельные объекты" во всех российских регионах, добавила вице-премьер.

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Правительство и региональные власти должны будут определить порядок работы предприятий ряда отраслей, таких как медицинские организации, при оказании не связанной с коронавирусом помощи, а также организаций культуры.

"После окончание нерабочих дней регионы должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов. Для этого медицинские организации, передающие данные в систему учета переболевших, вакцинированных и получающих ПЦР-тесты, должны это делать день в день", - подчеркнула Голикова.

Для оперативного введения данных регионы могут привлечь студентов и волонтеров, считает вице-премьер.

Для неработающих невакцинированных граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями Голикова считает необходимым "как можно раньше, не дожидаясь объявления нерабочих дней," установить режим самоизоляции.

"Работодателям совместно с региональными властями перевести работающих граждан 60+ и страдающих хроническими заболеваниями на дистанционный режим работы в течение четырех недель до прохождения ими вакцинации, если также нет медицинского отвода", - добавила Голикова.

Работодателям рекомендуется предоставлять сотрудникам два выходных дня для прохождения вакцинации от коронавируса.

Голикова выступила с такой инициативой накануне на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Владимир Путин коронавирус

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