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Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Правительство России готовит положительное заключение на законопроект (1248305-7) о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщил автор законопроекта Александр Хинштейн.

"Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности. Ранее в поддержку законопроекта также высказался и Верховный суд", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в среду.

Парламентарий добавил, что рассчитывает на то, что Дума рассмотрит инициативу в ближайшее время.

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Согласно информации в базе данных Думы, инициатива включена в примерную программу работы палаты на осеннюю сессию и может быть рассмотрена уже в октябре.

Законопроект внесен в Думу 10 сентября. Авторами, помимо Хинштейна, выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Турчак (все - "Единая Россия").

Документом предлагается шире назначать максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов.

Сейчас пожизненный срок грозит только педофилам-рецидивистам, которые ранее уже были осуждены за аналогичное преступление против ребенка младше 14 лет. Согласно инициативе, наказывать пожизненно предлагается за рецидив против любого несовершеннолетнего.

Кроме того, максимальную меру наказания предлагается применять сразу за первое преступление против половой неприкосновенности ребенка, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления - например, применением насилия, - или совершено в отношении двух и более детей.

"Таким образом, по всем вышеуказанным преступлениям в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет, совершенным ранее судимым педофилом-рецидивистом, либо совершенным при отягчающих обстоятельствах, будет предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - пояснил Крашенинников, слова которого приводят в комитете.

Россия

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