Первое в России производство экспресс-тестов на COVID-19 развернут в Крыму

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Компания "Уайт продакт" намерена запустить в Крыму производство тестов, которые могут выявить инфицированного, в том числе, коронавирусом человека в течение трех минут, оно станет первым в России. Инвестсоглашение о намерениях подписано с властями Крыма в четверг.

"В Крыму будет создана компания и бренд тестов под названием "КрымТест". (. . .) Комплексное создание производственной площадки по освоению широкой линейки тестов на инфекционные заболевания будет стоить порядка 0,5 млрд рублей", - сказал директор по развитию "Уайт Продакт" Алексей Алтынбаев журналистам.

Комплектующие для площадки будут поставляться из Южной Кореи.

Компания планирует в дальнейшем запустить подобное производство тестов в Московской области и, возможно, в Калининграде.

ООО "Уайт Продакт" является одним из поставщиков тест-систем на коронавирус в РФ. В период начала пандемии компания предложила российскому рынку системы экспресс-диагностики коронавирусной инфекции SD Biosensor (Южная Корея).