В горах Кабардино-Балкарии ищут пятерых потерявшихся охотников

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Поисковую операцию по розыску пятерых охотников, потерявшихся в горах, развернули в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МЧС России по КБР.

Группа из пяти человек накануне ночью отправилась в горы на охоту, но не вернулась обратно в установленное время.

К поискам пропавших привлечены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.