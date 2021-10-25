Власти заявили, что дому в Набережных Челнах после взрыва газа не грозит обрушение

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Угрозы обрушения пятиэтажного дома в Набережных Челнах, где в понедельник произошел взрыв газа, нет, сообщила пресс-служба мэрии города по итогам осмотра здания членами оперативного штаба Татарстана.

По данным мэрии, разрушены три квартиры на пятом этаже и одна квартира на четвертом этаже. Еще в двух квартирах на четвертом этаже по стенам пошли трещины.

Там добавили, что жители подъезда, где произошел взрыв, и двух соседних подъездов размещены в гостинице или уехали к родственникам. Жильцов из остальных подъездов пустили в квартиры. Газ, электричество и теплоснабжение у них не отключали.

Взрыв газа произошел вечером в понедельник на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах. В результате были разрушены шесть квартир на четвертом и пятом этажах, в которых проживали 14 человек.

Из-под завалов извлечены четверо пострадавших: двое братьев-подростков, 22-летняя девушка и 70-летний мужчина.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщил, что у мужчины 70% ожогов поверхности тела, компрессионный перелом позвоночника, переломы ребер. Его состояние тяжелое.

22-летняя девушка была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти, ее удалось вывести из этого состояния. У нее тупая травма живота, грудной клетки, ушиб головного мозга. Идет операция.

В тяжелом состоянии также молодой человек 2004 года рождения. У него травма малого таза, позвоночника, грудной клетки и ушиб головного мозга.

Четвертый пострадавший - мальчик 2010 года рождения - в состоянии легкой степени тяжести. У него ушибы мягких тканей.

Трое пострадавших находятся в реанимации. По словам Садыкова, после стабилизации состояния пострадавших будет решаться вопрос об их транспортировке в Казань.

Из Казани выехала мультидисциплинарная медицинская бригада для оказания помощи врачам больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как заявил "Интерфаксу" информированный источник, причиной взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах могло стать самовольное подключение к газовой трубе.