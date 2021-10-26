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Задержанного в аэропорту Барнаула жителя ФРГ будут судить за контрабанду наркотиков

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Житель Германии, задержанный пограничниками и таможенниками в аэропорту Барнаула, предстанет перед судом за контрабанду наркотиков, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Следствием установлено, что житель Евросоюза в августе 2021 года попытался провезти в Россию гашиш, приобретенный в городе Франкфурт-на-Майне, в упаковке с зерновым кофе. Прилетев из Мюнхена в Москву, житель Германии направился далее в Барнаул, но в аэропорту Барнаула был задержан сотрудниками Алтайской таможни и пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Наркотическое средство у него было изъято.

Уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины по п. "в" ч.2 ст.229.1 и ч.1 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза наркотических средств в значительном размере, их приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта) для рассмотрения по существу направлено в Домодедовский городской суд Московской области по месту совершения преступления.

Германия Барнаул Алтайский край

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