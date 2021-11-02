Иностранец предстанет перед судом по делу о сбыте крупной партии наркотиков в Приморье

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Обвинительное заключение по делу о незаконном сбыте крупной партии наркотиков утвердили в адрес иностранного гражданина в Приморском крае, сообщает региональная прокуратура.

"По версии следствия, два иностранных гражданина, проживающие в Москве, в 2020 году организовали деятельность по незаконному сбыту героина в особо крупных размерах на территории Приморского края путем перемещения наркотика в скрытых тайниковых полостях чемоданов, перевозимых авиатранспортом под видом багажа", - говорится в сообщении.

Позже к незаконному сбыту наркотиков привлекли еще одного иностранца, который стал перевозчиком и передавал товар покупателям в Приморье.

В декабре 2020 года в одном из чемоданов пакет с наркотическим веществом весом в 2 кг оказался вскрыт, и его обнаружили правоохранители. Опасное вещество пытались в очередной раз провезти на самолете по маршруту Москва-Владивосток.

Уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) направили в Артемовский городской суд.

Расследование уголовного дела в отношении соучастников преступления продолжается.