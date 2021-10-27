В правительство внесен проект стратегии низкоуглеродного развития России

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития внесло в правительство согласованный с ведомствами проект стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года, целевой сценарий стратегии предусматривает достижение страной углеродной нейтральности в перспективе к 2060 году, сообщил журналистам глава министерства Максим Решетников.

"Мы понимаем, что сама стратегия до 2050 года, но тот баланс выбросов и поглощений, который мы видим на конец 2050 года, дает нам вполне основания говорить о том, что к 2060 году углеродная нейтральность достижима, исходя из тех механизмов, которые будут запускаться, и тех трендов, которые мы к 2050 году получим", - сказал министр.

"Основная задача разработки стратегии была, безусловно, выполнение наших международных обязательств до 2050 года, в том числе в рамках Парижского соглашения. Главным вопросом было - как нам обеспечить рост экономики в условиях глобального энергоперехода, в условиях изменения отношения к углеводородам, в условиях, когда, вполне очевидно, все эти процессы будут серьезно влиять на наш экспорт, серьезно влиять и на российский, и на мировой энергобаланс", - отметил он.

По его словам, в проекте стратегии два сценария.

"Первый - инерционный, если мы не будем предпринимать каких-то специальных мер, второй интенсивный (целевой), он же базовый, когда предпринимаем активный меры по декарбонизации, обеспечиваем 3-процентный рост экономики с выходом на углеродную нейтральность к 2060 году. До 2030 года сценарии несильно различаются, у нас к 2030 году разница в темпах роста где-то 0,4 процентного пункта - если в инерционном 2,8%, то в целевом 3,2% роста в среднем в год за десятилетие", - сказал Решетников.

Целевой сценарий предполагает снижение нетто-выбросов в 2050 году на 1,573 млрд т СО2-эквивалента, инерционный сценарий - лишь на 0,460 млрд т СО2-эквивалента. Объем ВВП в постоянных ценах к 2050 году в целевом сценарии достигает 264 трлн рублей против 107 трлн рублей в 2020 году (рост на 147%), в инерционном сценарии - лишь 195 трлн рублей (рост на 83%).

Темы роста инвестиций в основной капитал в России в целевом сценарии закладываются в среднем 3,7% в год до 2050 года, в инерционном - лишь 1,9%.

Ожидается, что углеродоемкость экономики к 2050 году в целевом сценарии снизится в 6 раз, в инерционном - лишь в 1,5 раза.

Стоимость электроэнергии в постоянных ценах в целевом сценарии, по прогнозу, вырастет на 4% к 2030 году и на 26% к 2050 году, в инерционном сценарии - не изменится.

Экспорт в целевом сценарии к 2050 году, по прогнозу, достигнет $820 млрд (рост на 148% к 2020 году), в инерционном - $600 млрд (рост на 79%)

В целевом сценарии на горизонте до 2050 года предполагается более высокий рост реальных располагаемых доходов населения - в среднем 2,5% в год против 1,7% в инерционном.

"Это один из ключевых моментов, связанный с тем, что если мы не будем предпринимать никаких мер, то существенно снижается даже не физический объем нашего экспорта, существенно падает рентабельность этого экспорта. А у нас одна из самых открытых экономик мира - 30% экспорта к ВВП - это очень высокая доля, соответственно, падает рентабельность - падают возможности бюджета по перераспределению, соответственно, падает возможность инвестирования и так далее", - объяснил министр разницу в сценариях в темпах роста доходов населения.

"Мероприятия, предусмотренные в целевом сценарии, следующие. Первое - изменение энергетического баланса - у нас запланировано дальнейшее усиление доли атомной энергетики, возобновляемых источников энергии, обновление и повышение эффективности нашей газовой генерации при том, что угольная генерация сокращается, но не до нуля - у нас будут оставаться в перспективе зоны в стране, где экономически эффективна угольная генерация. Это, в первую очередь, Дальний Восток, зоны изолированных энергосистем, поэтому здесь ни при каких обстоятельствах, и на переговорах мы тоже объясняем всем, что какое бы развитие не шло, уголь со счетов сбрасывать совсем нельзя, уголь до нуля никогда не сократится ни в мировом балансе, ни в российском балансе - просто экономически нецелесообразно это делать, проще работать по поглощениям и компенсировать эти выбросы. Вся стратегия написана исходя из баланса климатических целей и экономической целесообразности, экономической эффективности предложенных решений", - сказал Решетников.

Он сообщил, что доля угля в энергобалансе к 2050 году, по прогнозным данным Минэнерго, может составить от 4 до 5%.

"Большое внимание уделяется снижению утечек попутного нефтяного газа. Следующая мера - развитие электро- и газомоторного транспорта. Еще одна тема - рекультивации свалок, потому что газы, которые выбрасываются свалками, обладают высокопарниковым эффектом. Повышение энергоэффективности новых зданий, систем тепловодоснабжения в ЖКХ и так далее", - перечислил ряд других мер министр.

По его словам, вопрос о возможной платности выбросов во всей экономике будет рассматриваться только по итогам пилотного проекта на Сахалине.

Комментируя предстоящую климатическую конференцию в Глазго, Решетников отметил, что, "делая все эти расчеты и исследуя возможности достижения углеродной нейтральности к 2060 году, мы делаем ряд существенных оговорок и исходили из ряда предпосылок".

"Первое - мы исходим из того, что на международном уровне будет признан так называемый принцип технологической нейтральности. Иными словами - если технология выработки электроэнергии не предполагает выбросов CO2, она должна признаваться низкоуглеродной, зеленой и должна учитываться во всех расчетах. Это важно в первую очередь для атомной энергии, это важно для гидростанций", - заявил министр.

"Второй блок вопросов - параметры лесоклиматических проектов, потому что северные леса и условно леса вблизи экваторов по-разному растут, по-разному улавливают СО2, и нам очень важны периоды зачета - у северных лесов период окупаемости дольше", - сказал он.

"И, конечно, в перспективе мы считаем крайне важным выходить на взаимное признание углеродных единиц, постольку поскольку это позволит реализовывать климатические проекты. Это очень важно, потому что сейчас и в проекте трансграничного углеродного регулирования, и в других проектах пока углеродные единицы вообще никак не просматриваются, то есть страны пытаются строить изолированные систем, мы исходим из того, что построение таких систем - это не вопросы климата, это не реализация Парижского соглашения, это просто использование этой повестки для того, чтобы защитить свои экономики посредством новых по сути торговых барьеров под видом климата", - подчеркнул глава Минэкономразвития.