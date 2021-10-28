Депутатов Госдумы проверят на наличие антител к COVID-19

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Депутатов Госдумы и сотрудников думского аппарата попросили предоставить справки о наличии у них антител к коронавирусу, по итогам анализа данных будет приниматься решение об организации их работы, сообщил "Интерфаксу" в источник в палате.

По его словам, такое решение принял Совет Думы, аппарат скоро выпустит соответствующее распоряжение. В зависимости от наличия антител госслужащих и помощников депутатов будут пускать в здание Думы, отметил он. Что касается депутатов, то после предъявления ими справок, "на основании полученных сведений, будет коллегиально с учетом фракций приниматься решение об организации из работы".

Совет обсуждал различные меры по обеспечению работоспособности Госдумы в связи с ростом заболеваемости COVID-19, объяснил собеседник агентства.

Ввиду роста заболеваемости обсуждались различные шаги по обеспечению работоспособности Госдумы, пояснил источник.

В первый день работы Госдумы нового созыва 12 октября лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что 11 избранных депутатов на тот момент лечились от коронавирусной инфекции.

В тот же день Дума до конца года сократила число пленарных заседаний с трех до двух в неделю, и было объявлено, что будут обсуждаться ограничения для непривитых депутатов. 14 октября стало известно, что коронавирусом заразился еще один парламентарий.

19 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что доля переболевших коронавирусом депутатов, включая болеющих на тот момент, составляла 30%, доля вакцинированных - 62% 20 октября он пообещал перевести часть аппарата Госдумы на удаленку.