Землетрясение произошло возле Петропавловска-Камчатского

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие произошло в понедельник днем по местному времени. Его эпицентр находился в 87 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 50 км. Энергетический класс землетрясения составил 10,1.

В Главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что подземные толчки в населенных пунктах не ощущались.

"Жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сообщили в МЧС.

Это второе землетрясение, произошедшее в понедельник восточнее полуострова. Предыдущее, магнитудой 4,7, сейсмологи зарегистрировали ночью. Его эпицентр находился в 37 км юго-западнее села Никольское Алеутского округа Камчатского края. В населенных пунктах оно также не ощущалось.

Ранее в понедельник Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло на острове Хонсю в Японии в 11 км восточнее города Насусиобара (префектура Тотиги).