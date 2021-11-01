В Кремле заявили, что врачи в РФ демонстрируют героизм в условиях пандемии

Медики испытывают чрезвычайную нагрузку из-за ситуации с коронавирусом, отметил Песков

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российские врачи демонстрируют героизм в условиях чрезмерной нагрузки в связи с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, ситуация непростая. Койки заполнены во многом в значительной степени. И пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал данные социологов о тяжелом психологическом состоянии врачей, работающих в "красных зонах".

По его словам, функционирует система выплат и поддержки таких врачей. "Но то, что это чрезвычайная и физическая, и эмоциональная нагрузка, это всем хорошо понятно", - сказал Песков.

Вопрос о том, не планируется ли принимать какие-то меры в связи с этой ситуацией, например, разгрузить врачей за счет привлечения дополнительных работников, он переадресовал в правительственный штаб по борьбе с коронавирусом.