Подлодки ЧФ отработали уничтожение кораблей на фоне захода в Черное море эсминца США

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Экипажи подводных лодок "Ростов-на-Дону" и "Великий Новгород" в ходе учений отработали нанесение удара ракетами "Калибр-ПЛ" по отряду кораблей условного противника, сообщил в среду Черноморский флот (ЧФ).

"После выполнения срочного погружения подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям "противника", роль которых выполняла тактическая группа ракетных кораблей ЧФ", - сказано в сообщении.

Учения, в которых были задействованы две подлодки, прошли в плановом режиме, сообщил ЧФ.

Как сообщал 6-й оперативный флот США, 30 октября в Чёрное море вошел эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk. По данным Национального центра управления обороной РФ, российские военные сразу начали слежение за ним.