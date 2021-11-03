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Истребители и бомбардировщики ЧФ отработали уничтожение морских целей

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24 Черноморского флота совместно с ракетными комплексами "Бал" и "Бастион" отработали уничтожение морских целей, сообщили в пресс-службе ЧФ.

По данным флота, в ходе учения самолеты Су-24 провели разведку, обнаружили и классифицировали цель как отряд кораблей условного противника. "Для уничтожения "противника" были задействованы БПРК "Бал" и "Бастион", многоцелевые истребители Су-30СМ, которые нанесли последовательные условные ракетные и бомбовые удары по морским целям", - сказали в штабе ЧФ.

Там отметили, что тренировка прошла в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Как сообщал 6-й оперативный флот США, 30 октября в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk.

По данным Национального центра управления обороной РФ, российские военные сразу начали за ним слежение.

Ранее в среду сообщалось, что экипажи подводных лодок "Ростов-на-Дону" и "Великий Новгород" отработали нанесение удара ракетами "Калибр-ПЛ" по отряду кораблей условного противника.

Черноморский флот

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