Найден бортовой самописец разбившегося под Иркутском самолета

Сотрудник МЧС Росссии у места авиакатастрофы самолета Ан-12 Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Следователи работают на месте крушения Ан-12 в Иркутской области, обнаружен бортовой самописец разбившегося самолета, рассматриваются различные версии авиакатастрофы, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

"Следствием рассматриваются все возможные версии причин крушения самолета. Среди них: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая проводит осмотр разрушенных частей воздушного судна и бортового самописца.

Следователями назначаются все необходимые экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшей катастрофы.

В свою очередь в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) "Интерфаксу" сообщили, что черный ящик разбившегося самолета сильно поврежден.

"Самописец сильно обгорел при пожаре, однако его передадут специалистам Межгосударственного авиационного комитета, и они смогут оценить возможность его расшифровки", - сказали в службе.

Тем временем МАК сформировал комиссию по расследованию крушения самолета Ан-12 под Иркутском, она приступила к работе, сообщается на сайте комитета. По данным МАК, на борту находились семь человек, число погибших уточняется.

В состав экипажа разбившегося под Иркутском Ан-12 входили двое россиян, три гражданина Белоруссии, и двое украинцев, говорится в сообщении на сайте министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Самолет летел по маршруту Якутск-Иркутск. Воздушное судно принадлежало белорусской авиакомпании "Гродно".

Ан-12 потерпел крушение в 7 км от Иркутска, вблизи населенного пункта Пивовариха. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, все люди, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).