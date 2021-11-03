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Иркутский губернатор подтвердил гибель всех находившихся на борту Ан-12

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Все люди, находившиеся на борту разбившегося в Иркутской области самолета Ан-12, погибли, сообщил губернатор Игорь Кобзев журналистам.

"Мы видим только одно, что, к сожалению, все погибли. Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, от пяти до семи человек. По полетным спискам сейчас уточняется", - сказал губернатор. По его предварительным данным, это граждане России, Белоруссии и Украины.

Он уточнил, что, предварительно, в 19:45 местного времени поступил сигнал, что самолет Ан-12, выполнявший рейс из Якутска в Иркутск, запросил второй заход на посадку и после этого пропал с радаров. Место крушения указали местные жители, обратившиеся в службу спасения.

Он добавил, что самолет белорусской компании "Гродно" работал на внутренних российских рейсах, неоднократно возил грузы.

Сейчас место крушения оцепляется, будут развернуты палатки для работы всех компетентных органов, сказал Кобзев.

Ан-12 потерпел крушение в семи километрах от Иркутска, вблизи населенного пункта Пивовариха. На борту находились, по данным Росавиации, семь человек (по данным СКР - шесть).

Иркутская область Ан-12

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