Упавший под Иркутском белорусский Ан-12 летал с 1968 года

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Ан-12 с бортовым номером EW-518TI, который разбился под Иркутском при заходе на посадку, эксплуатировался с 1968 года, следует из данных сайта russianplanes.net.

Борт построили на Ташкентском механическом заводе. В составе Военно-воздушных сил СССР, а затем России он эксплуатировался до 1993 года, после чего находился на хранении до 2003 года.

Затем до 2014 года его эксплуатировала авиакомпания "Air Armenia". После этого самолет перешел во владение таджикской "Asia Airways". Он летал около года, после чего до 2019 года находился на хранении в Хартуме (Судан). В 2019 году этот борт начала эксплуатировать белорусская авиакомпания "Гродно".

Максимальная коммерческая нагрузка Ан-12составляет 21 тонну.

Грузовой Ан-12 потерпел крушение в семи километрах от Иркутска, вблизи населенного пункта Пивовариха. На борту находились, по данным Росавиации, семь человек (по данным СКР - шесть).

Самолет летел по маршруту Якутск-Иркутск. Самолет занимался перевозкой продуктов и товаров народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования.

К настоящему моменту официально сообщалось об обнаружении четырех тел погибших. По данным информированного источника, все находившиеся на борту люди погибли.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.3 ст.263 УК РФ).