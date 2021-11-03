По факту крушения Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Крушение самолета Ан-12 под Иркутском будет расследоваться по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

"По факту крушения самолета АН-12 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщает в среду сайт ведомства.

В нем отмечается, что на борту воздушного судна находились, предположительно, шесть членов экипажа.

"Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - заявили в СК.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что разбившийся Ан-12 мог быть перегружен.

"По некоторым данным, на борту мог находиться избыточный или неверно отцентрованный груз, а также пассажиры из числа сопровождающих, не предусмотренные изначальным планом полета", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, после выполнения рейса в Иркутск самолет белорусской авиакомпании не планировал возвращение в аэропорт базирования в Гродно, а намеревался вернуться обратно на Чукотку.

Грузовой Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" потерпел крушение в 7 км от Иркутска, вблизи населенного пункта Пивовариха. По последним данным, все находившиеся на борту люди погибли.

Самолет летел по маршруту Якутск-Иркутск.