Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

По факту крушения Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело

По факту крушения Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Крушение самолета Ан-12 под Иркутском будет расследоваться по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

"По факту крушения самолета АН-12 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщает в среду сайт ведомства.

В нем отмечается, что на борту воздушного судна находились, предположительно, шесть членов экипажа.

"Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - заявили в СК.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что разбившийся Ан-12 мог быть перегружен.

"По некоторым данным, на борту мог находиться избыточный или неверно отцентрованный груз, а также пассажиры из числа сопровождающих, не предусмотренные изначальным планом полета", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, после выполнения рейса в Иркутск самолет белорусской авиакомпании не планировал возвращение в аэропорт базирования в Гродно, а намеревался вернуться обратно на Чукотку.

Грузовой Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" потерпел крушение в 7 км от Иркутска, вблизи населенного пункта Пивовариха. По последним данным, все находившиеся на борту люди погибли.

Самолет летел по маршруту Якутск-Иркутск.

СКР

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Запрет на массовые мероприятия в школах продлен до 2024 года

Путин заявил о завершающихся испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Пандемия коронавируса

Власти Крыма разъяснили поправки к COVID-ограничениям

Власти Крыма разъяснили поправки к COVID-ограничениям

Российская Positive Technologies попала под санкции Минторга США

Семь человек погибли при крушении Ан-12 под Иркутском

Спасатели обнаружили под Иркутском горящий самолет

Грузовой Ан-12 пропал с радаров под Иркутском

Грузовой Ан-12 пропал с радаров под Иркутском

Двух ульяновских медиков заподозрили в фиктивной COVID-вакцинации 500 человек

Двух ульяновских медиков заподозрили в фиктивной COVID-вакцинации 500 человек

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 35

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 35

Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });