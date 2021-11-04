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Житель Перми убил двух родственников и совершил самоубийство

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двоих человек в Перми, сообщает сайт регионального управления СК России в четверг.

Инцидент произошел в среду в одной из квартир Кировского района. Вернувшаяся домой местная жительница обнаружила тела своих родителей 65 и 75 лет и 17-летнего сына.

Следователи установили, что преступление совершил проживающий в этой квартире глава семьи: он убил жену и внука, а затем покончил с собой.

Пермь

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