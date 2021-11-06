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Мурашко заявил, что экспертиза "Спутника V" для подростков подходит к концу

Мурашко заявил, что экспертиза "Спутника V" для подростков подходит к концу
Ампулы препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V")
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Экспертиза формы вакцины против коронавируса "Спутник V" для подростков завершается, в ближайшее время препарат станет доступен, сообщил в субботу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. Мы ожидаем, что в ближайшее время это будет доступно, потому что идет большое количество обращений в связи с подъемом заболеваемости. Нужно обеспечить защиту ребенка", - сказал он журналистам в ходе посещения Рязанской области.

Как отметил Мурашко, "все вакцины эти делаются на платформе вакцины "Спутник V", которая зарекомендовала себя безопасной и эффективной".

Министр напомнил, что после распространения штамма "дельта" повысилась заболеваемость коронавирусом среди детей. В Рязанской области на данный момент под наблюдением врачей находится более 3 тыс. больных COVID-19 детей, отметил он.

28 октября пресс-служба мэра Москвы сообщила о результатах первого этапа испытаний вакцины против коронавируса для подростков "Гам-Ковид-Вак-М" ("Спутник V"). Двукратное введение препарата в объеме 1/10, так и 1/5 от "взрослых" иммунизирующих доз вызвало появление "хорошего" клеточного иммунитета, отметили в мэрии. При этом препарат показал уровень безопасности и иммуногенности, превосходящий таковой у взрослых пациентов.

В настоящий момент проводится предварительный отбор добровольцев на второй этап клинического исследования. В первом этапе испытания вакцины в Москве приняли участие 99 несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.

Клинические исследования "Спутника V" для подростков стартовали в Москве в начале июля.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января. Используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V"), которая применяется в основном для ревакцинации и вакцинации людей, ранее переболевших COVID-19.

"Спутник V" стала первой зарегистрированной в РФ вакциной от коронавируса, ее разработал центр имени Гамалеи.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Спутника V Минздрав РФ Михаил Мурашко Коронавирус

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