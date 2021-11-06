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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: суббота, 6 ноября

Отключение рекламы в Telegram, давка на фестивале в США и проезд по QR-коду в Татарстане

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- За сутки в России выявлены рекордные 41,3 тыс. новых случаев коронавируса. В стране от COVID-19 умерли еще 1188 человек.

- В Татарстане введут QR-коды для проезда в общественном транспорте. Новые требования начнут действовать через две недели. Перевозчикам пока не сообщили, кто и как будет проверять QR-коды, а также возместят ли им потери.

- В МВД уточнили данные о напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве. Задержаны четверо подозреваемых: трое граждан России 2000, 2002 и 2003 годов рождения и один мужчина 2002 года рождения - уроженец ближнего зарубежья.

- Павел Дуров анонсировал платную функцию отключения рекламы в Telegram. По словам основателя мессенджера, в ноябре появится опция выключать официальные рекламные объявления в каналах. Обсуждаются и варианты отключения рекламы владельцами каналов.

- Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в США. Люди начали собираться у сцены во время выступления рэппера Трэвиса Скотта. Многие теряли равновесие и падали под ноги толпе, что только усиливало панику.

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