Борисов сообщил о смерти многих генконструкторов "оборонки" от COVID-19

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Много генеральных конструкторов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса умерли от коронавируса, сообщил в воскресенье вице-премьер Юрий Борисов.

"На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьезные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

В частности, сообщалось, что в 2020 году от коронавируса умер генеральный конструктор российских пилотируемых программ, генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин.

Ранее в воскресенье оперштаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 39 165 случаев, умерли за сутки 1 179 пациентов.