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Защита Уилана обжаловала отказ суда рассматривать вопрос о его выдаче США

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Адвокаты американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, подали апелляцию на отказ Верховного суда Мордовии рассмотреть вопрос о его передаче в США для отбывания наказания там.

"Считаем, что Верховный суд Мордовии уклонился от отправления правосудия, отправив наше ходатайство в Минюст для согласования вопроса о передаче Уилана с компетентными органами США, международными договорами это не предусмотрено", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Жеребенков.

Жалобу направили по почте в судебную коллегию Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции. В ней адвокаты внимание апелляционной инстанции, что затягивание рассмотрения вопроса о возможности Уилана отбывать наказание в США приводит к "длительному и чрезмерному нарушению прав их подзащитного, фактически лишив его правосудия".

Верховный суд Мордовии 14 сентября оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении Уилана в США и направил его в российский Минюст "для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора РФ, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом Соединенных Штатов Америки". Защита американца тогда назвала решение ВС Мордовии политическим.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Он вину не признал, но не стал оспаривать приговор в надежде на обмен. Отбывать срок его отправили в мордовскую колонию №17.

Пол Уилан ВС Мордовии Владимир Жеребенков Минюст США

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