Метрополитен Казани объявил набор QR-контролеров

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - "Метроэлектротранс" Казани объявил срочный набор контролеров для проверки QR-кодов у пассажиров на станциях метро, сообщил телеграм-канал предприятия.

Предполагается, что контролеры будут работать два дня через два сменами с 6 утра до 6 часов вечера, либо с полудня до полуночи, и будут получать по 20 тысяч рублей в месяц.

Правительство Татарстана 11 ноября решило ввести с 22 ноября доступ на городской, пригородный и междугородний транспорт только по QR-кодам о вакцинации от коронавируса, перенесенном COVID-19 или о медотводе от прививок. 15 ноября было принято решение, что штрафы для граждан за нарушение антиковидных мер на транспорте, в том числе отсутствие QR-кодов, будут составлять до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, для юрлиц - до 300 тысяч рублей.

Региональные перевозчики уже заявили, что не понимают, как проверять наличие QR-кодов.

На прошлой неделе на Avito появились объявления о поиске сотрудников для проверки QR-кодов у посетителей торговых центров и кафе в Нижегородской области. Там контролерам предлагали от 800 до 1000 рублей в день. От соискателей требовалась стрессоустойчивость, бдительность и наличие смартфона, способного прочитать QR-коды.

В Самарской области бизнес предлагал контролерам QR-кодов от 1000 до 2000 рублей за смену.