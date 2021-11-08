Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Непривитые от COVID жители Тульской области старше 60 лет отправлены на самоизоляцию

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Власти Тульской области приняли решение с 8 ноября отправить на самоизоляцию жителей региона старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщила пресс-служба облправительства.

"С сегодняшнего дня вступило в силу требование об обязательной самоизоляции невакцинированных пожилых жителей региона. Губернатор поручил министру труда и социальной защиты Тульской области Андрею Филиппову совместно с министерством здравоохранения организовать обзвон таких жителей, чтобы еще раз пригласить их на вакцинацию, а в случае необходимости - помочь им с доставкой лекарств или продуктов", - говорится в сообщении.

На заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу в понедельник заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков сообщил, что в регионе развернуто 2076 коек, из которых свободно 173. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 542 пациента, из них на ИВЛ - 121.

"Запланировано развернуть дополнительные койки в Ленинской, Новомосковской и Богородицкой больницах", - сказал Марков.

Он отметил, что в медучреждениях имеется необходимый запас лекарств. В регион поступили федеральные средства на закупку препаратов.

В оказании помощи жителям задействованы 184 военных медика, 938 студентов и волонтеров.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил, что за прошедшую неделю снизились темпы роста заболеваемости коронавирусном. Зарегистрировано 1869 новых случаев.

При этим почти треть объектов, проверенных Роспотребнадзором, работали с нарушениями в условиях действия ограничительных мер, добавил главный санитарный врач.

Выработаны рекомендации по проверке QR-кодов в торгового-развлекательных центрах (ТРЦ), которые вновь открылись для посетителей. В частности, контроль будет организован на каждом из действующих входов в торговый центр. Организации, управляющие торговыми центрами, должны назначить не менее трех сотрудников, ответственных за проверку кодов, и обеспечить их считывающими устройствами (смартфонами). При проведении проверки контролер должен сверять данные QR-кода с документом, удостоверяющим личность посетителя. Для обеспечения социальной дистанции в 1,5 метра на тротуар должна быть нанесена разметка.

Рекомендации направлены во все торговые и торгово-развлекательные центры Тульской области (всего их около 150). В пяти крупнейших ТРЦ Тулы будут дежурить сотрудники регионального Минпромторга, а в торговых центрах других муниципалитетов - представители местных администраций.

Ранее тульские власти продлили требование о доступе в места общественного питания и при заселении в гостиницы по QR-коду о вакцинации, перенесенном заболевании за последние полгода или сертификате об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня.

Для посещения концертов, бассейнов, фитнес- и тренажерных залов потребуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода.

С 6 ноября стало возможным проведение спортивных мероприятий со зрителями, которые должны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

Дети в возрасте до 18 лет по-прежнему смогут посещать эти места без QR-кода.

В Тульской области на 8 ноября выявлено 62 215 случаев COVID-19, в том числе 270 - за последние сутки. Выздоровел 54 051, скончались 3 596 человек.

Тульская область коронавирус

Новости

Участвующий в испытаниях "Цирконов" корабль пришел в Белое море

Источники сообщили о переговорах о переходе "Квадры" к структурам "Росатома"

Депутат Рашкин выразил готовность дать объяснения в СК по делу о лосе

Состоялся первый полет модернизированного вертолета Ка-226Т

Состоялся первый полет модернизированного вертолета Ка-226Т

В МВД заявили, что подростки приходили на протесты из любопытства и за компанию

Google и Telegram оштрафованы на 6 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент

Москва отказалась от проведения 11 ноября встречи глав МИД нормандской четверки

Шойгу сообщил о долгосрочном контракте на новые гиперзвуковые ракеты "Циркон"

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента
Пандемия коронавируса

На "Госуслугах" восстановили сроки действия большинства сертификатов о COVID-прививке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });