Непривитые от COVID жители Тульской области старше 60 лет отправлены на самоизоляцию

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Власти Тульской области приняли решение с 8 ноября отправить на самоизоляцию жителей региона старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщила пресс-служба облправительства.

"С сегодняшнего дня вступило в силу требование об обязательной самоизоляции невакцинированных пожилых жителей региона. Губернатор поручил министру труда и социальной защиты Тульской области Андрею Филиппову совместно с министерством здравоохранения организовать обзвон таких жителей, чтобы еще раз пригласить их на вакцинацию, а в случае необходимости - помочь им с доставкой лекарств или продуктов", - говорится в сообщении.

На заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу в понедельник заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков сообщил, что в регионе развернуто 2076 коек, из которых свободно 173. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 542 пациента, из них на ИВЛ - 121.

"Запланировано развернуть дополнительные койки в Ленинской, Новомосковской и Богородицкой больницах", - сказал Марков.

Он отметил, что в медучреждениях имеется необходимый запас лекарств. В регион поступили федеральные средства на закупку препаратов.

В оказании помощи жителям задействованы 184 военных медика, 938 студентов и волонтеров.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил, что за прошедшую неделю снизились темпы роста заболеваемости коронавирусном. Зарегистрировано 1869 новых случаев.

При этим почти треть объектов, проверенных Роспотребнадзором, работали с нарушениями в условиях действия ограничительных мер, добавил главный санитарный врач.

Выработаны рекомендации по проверке QR-кодов в торгового-развлекательных центрах (ТРЦ), которые вновь открылись для посетителей. В частности, контроль будет организован на каждом из действующих входов в торговый центр. Организации, управляющие торговыми центрами, должны назначить не менее трех сотрудников, ответственных за проверку кодов, и обеспечить их считывающими устройствами (смартфонами). При проведении проверки контролер должен сверять данные QR-кода с документом, удостоверяющим личность посетителя. Для обеспечения социальной дистанции в 1,5 метра на тротуар должна быть нанесена разметка.

Рекомендации направлены во все торговые и торгово-развлекательные центры Тульской области (всего их около 150). В пяти крупнейших ТРЦ Тулы будут дежурить сотрудники регионального Минпромторга, а в торговых центрах других муниципалитетов - представители местных администраций.

Ранее тульские власти продлили требование о доступе в места общественного питания и при заселении в гостиницы по QR-коду о вакцинации, перенесенном заболевании за последние полгода или сертификате об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня.

Для посещения концертов, бассейнов, фитнес- и тренажерных залов потребуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода.

С 6 ноября стало возможным проведение спортивных мероприятий со зрителями, которые должны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

Дети в возрасте до 18 лет по-прежнему смогут посещать эти места без QR-кода.

В Тульской области на 8 ноября выявлено 62 215 случаев COVID-19, в том числе 270 - за последние сутки. Выздоровел 54 051, скончались 3 596 человек.