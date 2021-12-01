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На Камчатке непривитых пенсионеров обязали соблюдать самоизоляцию

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - На Камчатке с 1 декабря не привившиеся от коронавируса люди старше 64 лет будут обязаны самоизолироваться дома, следует из постановления губернатора края Владимира Солодова. Об этом сообщает сайт администрации региона.

Постановление не касается тех, кто привился или переболел COVID-19 в последние полгода.

Также в регионе с 1 декабря запрещено оказание бытовых услуг, а также услуг массажных салонов, бань, саун, бассейнов при базах отдыха совершеннолетним клиентам, не имеющим QR-кoдa или медицинского документа о вакцинации, сертификата переболевшего или медотвода от прививки. К этим документам приравнивается справка о наличии антител к COVID-19, срок ее действия - месяц.

До сих пор на Камчатке система QR-кодов действовала для доступа в общепит, спортивные и культурные учреждения, здания органов власти, а также для внутрирегиональных авиационных и автобусных рейсов. С 28 ноября были введены QR-коды для заселения в гостиницы.

Хроника 09 января 2020 года – 01 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Камчатка Владимир Солодов коронавирус

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