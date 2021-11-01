СПЧ попросил не отправлять ректора "Шанинки" под стражу

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Совет по правам человека просит рассмотреть возможность отзыва представления об изменении меры пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву с домашнего ареста на содержание под стражей.

Отмечается, что соответствующие обращения за подписью председателя СПЧ Валерия Фадеева отправлены Генеральному прокурору РФ и председателю СК РФ.

Кроме того, СПЧ направило просьбу к председателю СК взять расследование данного дела под свой личный контроль.

Зуев был задержан 12 октября в рамках расследования дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

13 октября Тверской суд Москвы отправил Зуева под домашний арест. По версии следствия, он похитил 21 млн руб., выделенных из бюджета. По данным суда, речь идет о средствах, предназначенных для федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

По словам адвоката ректора Сергея Севрука, в деле речь идёт о двух контрактах, которые были заключены в 2019 году. Вину Зуев не признает.