Крашенинников счел, что законопроект о системе управления в субъектах РФ призван улучшить работу госмеханизма

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Внесенный в Госдуму новый вариант закона о единой системе управления в субъектах Российской Федерации является важным шагом на пути улучшения работы государственного механизма, заявил один из авторов документа, председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Это важный шаг на пути улучшения работы государственного механизма. И в соответствии с этими изменениями органы власти региона - заксобрания, высшие должностные лица, правительства региона - будут гармонично вписаны в систему публичной власти государства", - сказал Крашенинников в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете".

По его мнению, это необходимо, чтобы у региональных органов власти "было взаимодействие без шероховатостей, чтобы они могли более эффективно работать на благо граждан". Депутат также уточнил, что "в прежнем законе было огромное количество заплаток", при этом "в зависимости от разных ситуаций он менялся в ту или другую сторону".

"Наша главная цель - чтобы этот закон соответствовал нормам, которые появились в Конституции в результате ее обновления, и работал на благо граждан страны. В Основном законе, напомню, был закреплен принцип единства системы публичной власти, который предполагает согласованное действие различных ее уровней как единого целого", - подчеркнул Крашенинников в беседе с изданием.

Как сообщал "Интерфакс", в понедельник сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли законопроект о единой системе публичной власти в РФ в развитие Конституции. Документ, в частности, предполагает введение единого наименования главы региона и снятие ограничений на два срока руководства субъектом РФ подряд.