Глава Минздрава заявил о замедлении роста заболеваемости COVID в РФ

Сотрудник МЧС России во время дезинфекции Казанского вокзала Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Рост числа больных коронавирусом в РФ замедлился, под наблюдением врачей находятся 1 млн 360 тыс. человек, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"На минувшей неделе мы впервые за два месяца отмечаем, что замедлился рост (числа - ИФ) пациентов, находящихся под наблюдением у медицинских работников. Но тем не менее, это число достаточно высокое - 1 млн 360 тысяч человек. В целом по стране это на 16 тысяч меньше, чем днем ранее", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом во вторник.

По его словам, снижение темпов связано с режимом нерабочих дней и региональными мерами борьбы с распространением коронавируса, которые позволили переломить ситуацию.

Кроме того, Мурашко отметил эффективность системы QR-кодов, которая используется во многих регионах. "Это действительно путь к безопасности населения при получении тех или иных услуг и социальных контактах", - сказал глава Минздрава.

Между тем заболевания, вызванные штаммом "дельта", "требуют повышенного числа госпитализаций, и в первую очередь ранее непривитых лиц, в том числе молодого возраста", сказал министр. Поэтому, по его словам, "несмотря на снижение общего числа активных случаев, потребность в разворачивании коек сохраняется".

Мурашко сообщил, что сегодня развернуто 302 тысячи коек, что на 1% больше, чем неделей ранее. Более 66% перепрофилированных коек оснащены кислородом и защитой в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, которые утверждены министерством здравоохранения.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на вторник, суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 39 160 случаев.