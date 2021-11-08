Вирусолог назвал сезонность в числе причин роста заболеваемости COVID-19

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Рекордные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связаны с низкими темпами вакцинации, несоблюдением масочного режима и социальной дистанции, а также с наступлением осени, сообщил глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Все вернулись из отпусков, ухудшилась погода и люди стали больше времени проводить в закрытых помещениях", - объяснил эксперт.

Из-за роста заболеваемости президент Владимир Путин 20 октября подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы ввели нерабочие дни раньше, другие регионы продлили их и после 7 ноября.

На утро 6 ноября, по данным федерального оперштаба суточный прирост заболеваемости по стране несколько дней подряд превышал 40 тысяч новых случаев COVID-19.

К утру 7 ноября суточный прирост составил 39 165 случаев, к утру 8 ноября - 39 400.